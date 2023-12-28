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    Суд изолировал от общества бойца, напавшего на шлагбаум и прохожего с ребёнком в Буграх

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    Всеволожский городской суд не отпустил домой мужчину, который с хозяйским окриком доказывал свои права шлагбауму и прохожим в Буграх. Соседи не увидят его в ближайший месяц.

    Прокуратура Ленинградской области

    Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 28 декабря суд заключил Рустана Абдурапова под стражу до 26 января. На аресте настаивала полиция, ходатайство поддержало и ведомство.

    Фигуранту вменяют уголовное хулиганство. Так квалифицировали экспрессивное общение Абдурапова в Буграх, которое попало на видео. Накануне утром его спор с женщиной застал местный житель, который вёл ребёнка в детский сад. После нескольких реплик агрессор подключил кулаки, называя себя хозяином дома. Досталось отцу, державшему на руках ребёнка, и шлагбауму.

    К вечеру Абдурапова задержали. В полиции он был спокойнее и объяснил, что общедомовое имущество вывернул из земли, потому что оно «не работало и моросило».

    Мужчина не впервые попадает в ленты новостей. В 2011 году завоевал титул чемпиона Санкт-Петербурга по боевому самбо, участвовал в боях и после. В 2014-м оказался в числе задержанных по делу о хулиганстве на Думской. Тогда беспорядочную пальбу устроила компания, которую завернули на фейсконтроле одного из клубов.

    Случившееся в Буграх привлекло пристальное внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Накануне он поручил поднять вопрос о передаче дела в СК «в связи с резонансом в СМИ и социальных медиа», но прокуратура Ленобласти не дала забрать материалы у полиции. 28 декабря областной Следком получил от Бастрыкина новое поручение — возбудить дело, расследование которого поставят на контроль в центральном аппарате.

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