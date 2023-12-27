«Он не работал и моросил». Обидчик шлагбаума и семьи объяснился с полицией

Петербургские оперативники задержали мужчину из Бугров, который сломал шлагбаум и учинил конфликт с местными жителями. Нарушителем оказался 35-летний сосед потерпевших.
«Он не работал и моросил» — так агрессор ответил на вопрос сотрудника полиции, зачем вывернул шлагбаум у дома.
Мужчина пообещал восстановить имущество сразу, как только это станет возможно осуществить. Кулаки житель Бугров подключил после того, как его начали снимать, а девушка стала «агрессировать». Свою вину задержанный признал. «Чё случилось, то случилось», — подытожил он.
«Подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Инцидент произошел ранним утром. Между фигурантом и женщиной произошел конфликт на парковке. Уладить ситуацию попробовал мужчина с ребенком, но в итоге получил несколько ударов.