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    «Он не работал и моросил». Обидчик шлагбаума и семьи объяснился с полицией

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    Петербургские оперативники задержали мужчину из Бугров, который сломал шлагбаум и учинил конфликт с местными жителями. Нарушителем оказался 35-летний сосед потерпевших.

    «Он не работал и моросил» — так агрессор ответил на вопрос сотрудника полиции, зачем вывернул шлагбаум у дома.

    Ирина Волк

    Мужчина пообещал восстановить имущество сразу, как только это станет возможно осуществить. Кулаки житель Бугров подключил после того, как его начали снимать, а девушка стала «агрессировать». Свою вину задержанный признал. «Чё случилось, то случилось», — подытожил он.

    «Подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Инцидент произошел ранним утром. Между фигурантом и женщиной произошел конфликт на парковке. Уладить ситуацию попробовал мужчина с ребенком, но в итоге получил несколько ударов.

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    Комментарии 57

    Гость27 Дек 2023 в 18:58
    Этот бородатый уже был задержан по хулиганке за стрельбу на Думской в 2013, был выпущен по амнистии. Он владеет боевым самбо. Короче, тогда порешали и отмазали. Читайте цитату ниже.

    "21 сентября 2013 года Думская улица стала скандально известна на всю страну.
    Там произошла массовая драка с перестрелкой из травматических пистолетов, пострадал случайный прохожий — ему прострелили бедро. Уже через две недели после ЧП были громко задержаны и заключены под арест, а вскоре тихо выпущены по амнистии семь человек. В числе «хулиганов» оказались прославленные спортсмены — призер чемпионатов Европы и России по боксу в среднем весе Камиль Мусаев, чемпион мира по кикбоксингу в легком весе и чемпион России по кунг-фу Мадин Юзбеков, чемпион Петербурга по боевому самбо Рустам Абдурапов."

    Бородач и есть этот самбист, которого среди прочих тогда отмазали тихо по амнистии и он продолжил кайфовать нашей культурной столице.
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