Украину и Запад скоро ждут «самые плохие новости». Об этом 30 декабря заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.



По его словам, военные планы Киева «потерпели тотальное фиаско», поэтому недругам России и властям Украины в ближайшее время стоит ждать плохих новостей. Небензя подчеркнул, что это произойдет независимо от того, одобрят ли в Вашингтоне и Брюсселе новые пакеты военной и финансовой помощи для Киева. Подробностей представитель РФ не раскрыл.



По мнению постпреда, ставка на решение украинского кризиса на поле боя оказалась ошибочной. А угрозы, исходящие с территории Украины и создаваемые странами НАТО, будут «будут устранены — либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов».

