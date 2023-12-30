Небензя в ООН: Киеву и Западу следует ждать «самых плохих новостей» в ближайшее время

Украину и Запад скоро ждут «самые плохие новости». Об этом 30 декабря заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.
По его словам, военные планы Киева «потерпели тотальное фиаско», поэтому недругам России и властям Украины в ближайшее время стоит ждать плохих новостей. Небензя подчеркнул, что это произойдет независимо от того, одобрят ли в Вашингтоне и Брюсселе новые пакеты военной и финансовой помощи для Киева. Подробностей представитель РФ не раскрыл.
По мнению постпреда, ставка на решение украинского кризиса на поле боя оказалась ошибочной. А угрозы, исходящие с территории Украины и создаваемые странами НАТО, будут «будут устранены — либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов».
Дипломат считает, что у Украины «нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения».
При этом старший советник по политическим вопросам в постпредстве США при ООН Джон Келли, выступая на заседании Совбеза, сказал, что американцы «не бросят украинцев» (цитата по ТАСС). А британский постпред при ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Она же заявила об отправке на Украину «сотен ракет» для систем ПВО.
Заседание Совбеза ООН было созвано по запросу Киева и некоторых стран Запада после новых ударов по объектам на Украине.