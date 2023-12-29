Петербургский метрополитен ищет разработчика проектной документации для реставрации «Нарвской»

Петербургский метрополитен ищет разработчика проектной документации для реставрации и капремонта станции метро «Нарвская». Время есть. Аукцион объявлен накануне, максимальная стоимость работ — 40 млн рублей. Срок исполнения работ — до 25 августа 2025 года.

В документации указано, что вестибюль стации метро «Нарвская» — круглое в плане здание в стиле «сталинского ампира», «с мощным ризалитом входа и южным портиком выхода, поставленное на высокий гранитный стилобат». Здание построено в 1955 году, архитекторы — Васильев А.В., Гольдгор Д.С., Сперанский С.Б. «Архитектурно-художественное оформление станции посвящено революционной истории петроградского пролетариата, эскалаторный зал перекрыт куполом, — описано в ТХ. — Главный западный фасад акцентирован порталами полуциркульного очертания, заполненными ажурными металлическими решётками. На гладком аттике расположены картуши (барельефы) с военной арматурой».