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    Петербургский метрополитен ищет разработчика проектной документации для реставрации «Нарвской»

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    7 комментариев

    Петербургский метрополитен ищет разработчика проектной документации для реставрации и капремонта станции метро «Нарвская». Время есть. Аукцион объявлен накануне, максимальная стоимость работ — 40 млн рублей. Срок исполнения работ — до 25 августа 2025 года.

    В документации указано, что вестибюль стации метро «Нарвская» — круглое в плане здание в стиле «сталинского ампира», «с мощным ризалитом входа и южным портиком выхода, поставленное на высокий гранитный стилобат». Здание построено в 1955 году, архитекторы — Васильев А.В., Гольдгор Д.С., Сперанский С.Б. «Архитектурно-художественное оформление станции посвящено революционной истории петроградского пролетариата, эскалаторный зал перекрыт куполом, — описано в ТХ. — Главный западный фасад акцентирован порталами полуциркульного очертания, заполненными ажурными металлическими решётками. На гладком аттике расположены картуши (барельефы) с военной арматурой».

    В проектной документации должен быть учтен ряд работ: замена кровельного покрытия, ремонт бетонного основания купола, реставрация и ремонт фасадов, барельефов, остекления, переборка гранитных ступеней и плит стилобата, замена напольного покрытия стилобата, выполненного из асфальта, на гранит — и другие.

    Сейчас завершается капитальный ремонт станции «Ладожская», идет реконструкция «Чернышевской». В ближайшие годы запланирована реконструкция еще ряда станций метро.

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    Комментарии 7

    Гость29 Дек 2023 в 22:55
    И опять кинут
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