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    В Петербург могут начать поставлять вологодские электробусы

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    Последнее ценовое предложение на аукционе по приобретению для Петербурга электробусов сделала вологодская компания «Транс-Альфа». Белорусы даже не пытались.

    По данным «Фонтанки», снижение максимальной цены в предложении «Транс-Альфы» составило 17%. Конкуренцию ей составлял «Волгабас». Белорусский «Белкоммунмаш», который на начальной стадии считался главным претендентом на поставку, не заявлялся: вместо электробусов особо большого класса, которые есть в линейке БКМ, город решил закупать односекционные.

    Окончательно итоги аукциона «Пассажиравтотранс» подведет только в январе.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о перипетиях аукциона, который объявляли три раза. В итоге вместо 40 двухсекционных электробусов в лизинг более чем за 4 млрд рублей город напрямую закупает 22 односекционных (стартовая цена составляла около миллиарда). Всего в 2024 году ждут 100 электробусов, на Ржевке идет строительство профильного автобусного парка на 400 машин.

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