Глава ВЦИОМа назвал «большой удачей» гибель Евгения Пригожина

Петербургский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был настоящим патриотом, но в какой-то момент он «заигрался». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

«В каком-то смысле гибель Пригожина при всех его заслугах — большая удача для страны», — заявил Валерий Федоров, уточнив, что продолжение мятежа стало бы большой проблемой для России. По словам главы ВЦИОМа, мятеж поставил под вопрос устойчивость государственной системы. Несмотря на то что Пригожин был талантливым и патриотичным человеком, в какой-то момент он заигрался, уверен социолог.