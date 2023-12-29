    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    749мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.3eur100.55

    Глава ВЦИОМа назвал «большой удачей» гибель Евгения Пригожина

    6377
    6 комментариев

    Петербургский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был настоящим патриотом, но в какой-то момент он «заигрался». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

    «В каком-то смысле гибель Пригожина при всех его заслугах — большая удача для страны», — заявил Валерий Федоров, уточнив, что продолжение мятежа стало бы большой проблемой для России. По словам главы ВЦИОМа, мятеж поставил под вопрос устойчивость государственной системы. Несмотря на то что Пригожин был талантливым и патриотичным человеком, в какой-то момент он заигрался, уверен социолог.

    Как подчеркнул Федоров, страна выдохнула дважды, когда провалился мятеж, а затем ЧВК «Вагнер» была распущена и «свободный радикал в химическом плане исчез».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, кто купил семейную усадьбу Пригожиных в Геленджике.

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге. Наследное дело было открыто 8 сентября 2023 года. Что теперь предстоит делить наследникам самого известного в мире российского бизнесмена — читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВЦИОМЕвгений Пригожин
    ЛАЙК2
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ28
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close