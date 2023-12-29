Черный объект длиной 1–2 метра. Поляки описали объект, просвистевший над ними

Неопознанный летающий объект, который заметили над восточной частью Польши, был черным и длиной 1–2 метра. Об этом сообщил глава гмины Комарув-Осада в Люблинском воеводстве. Другой местный житель рассказал, что услышал громкий свист около 7 утра. Нечто пронеслось мимо и скрылось в стороне полей.



Ранее Вооруженные силы Польши доложили о воздушном объекте, который вошел на территорию страны с Украины. «Нарушитель» сначала сопровождался ПВО, а затем исчез с радаров.



После инцидента президент Польши Анджей Дуда назначил срочное совещание с военными.

