Стали известны причины пожара в кинотеатре «Слава». Это не поджог

Следственный комитет ответил на запрос депутата Государственной думы Михаила Романова о причинах пожара в петербургском кинотеатре «Слава». Парламентарий просил прокуратуру и следователей рассмотреть версию о поджоге здания бывшего кинотеатра с целью очистки земельного участка для последующей застройки. О вероятности умышленного уничтожения «Славы» Романову писали горожане в соцсетях.



Как рассказал Романов «Фонтанке», по итогам экспертизы выяснилось, что причиной пожара стала неисправная проводка. «Следственный комитет сейчас проводит дополнительную проверку, по итогам которой оценят действия сотрудника ресторана, который отвечал за пожарную безопасность», — добавил депутат.