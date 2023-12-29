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    Стали известны причины пожара в кинотеатре «Слава». Это не поджог

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    Следственный комитет ответил на запрос депутата Государственной думы Михаила Романова о причинах пожара в петербургском кинотеатре «Слава». Парламентарий просил прокуратуру и следователей рассмотреть версию о поджоге здания бывшего кинотеатра с целью очистки земельного участка для последующей застройки. О вероятности умышленного уничтожения «Славы» Романову писали горожане в соцсетях.

    Как рассказал Романов «Фонтанке», по итогам экспертизы выяснилось, что причиной пожара стала неисправная проводка. «Следственный комитет сейчас проводит дополнительную проверку, по итогам которой оценят действия сотрудника ресторана, который отвечал за пожарную безопасность», — добавил депутат.

    Он также просил проверить другие ТЦ в Петербурге на предмет соблюдения норм пожарной безопасности и оказать помощь потерпевшим — владельцам семи машин, которые сгорели в результате пожара.

    Торговый центр на Бухарестской улице, 47, где в прошлом располагался кинотеатр «Слава», загорелся ночью 16 сентября. Огонь уничтожил половину здания площадью 2 тысячи «квадратов». На ликвидацию пламени сотрудникам МЧС потребовалось более 5 часов, на месте происшествия работали более 60 спасателей.

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