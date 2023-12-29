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    Попытка перейти Ленинский проспект на красный закончилась для школьницы больницей

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    Полиция ведет проверку по факту ДТП с пешеходом в Красносельском районе Петербурга. Под колесами автомобиля пострадала девочка-подросток.

    В 18:12 28 декабря у дома 79 по Ленинскому проспекту 38-летний водитель автомобиля FAW, следовавший от Брестского бульвара в сторону проспекта Кузнецова, сбил 15-летнюю девочку. Старшеклассница переходила дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора, сообщает 29 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    «Мой сын стал свидетелем этой аварии. Оставалось несколько секунд до зелёного пешеходам, и девочка пошла. А на мигающий летели 2 машины, одна её сбила, вторая врезалась в первую. Ребёнок отлетел на 7 метров», — рассказала участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Оксана.

    В результате ДТП девочка получила травмы головы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Водитель FAW в 2023 году привлекался за нарушения ПДД четыре раза.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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