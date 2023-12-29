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    К морю и горам. Куда можно улететь из Пулково этой зимой

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    Туристы из Петербурга в новогодние каникулы смогут отправиться в авиапутешествие в 16 иностранных государств. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

    Впервые в зимнем расписании появились рейсы в Алжир (Алжир) и Абу-Даби (ОАЭ). За теплом и пляжным отдыхом можно лететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх (Египет), Дубай (ОАЭ), Пхукет (Таиланд), Коломбо (Шри-Ланка). За активным отдыхом — в Анталью (Турция), Ереван (Армения), Тбилиси и Кутаиси (Грузия), Бишкек и Ош (Киргизия), Баку и Гянджу (Азербайджан), Душанбе, Куляб и Худжанд (Таджикистан), Ташкент (Узбекистан), Минск (Беларусь).

    В Китай из Пулково можно долететь в Чэнду и Пекин. Кроме того, в новогодний период выполняются рейсы в Белград (Сербия), Стамбул (Турция), Астану (Казахстан), Бухару, Самарканд, Термез и Ургенч (Узбекистан).

    Напомним, в конце ноября в Петербурге появился новый автобусный маршрут до аэропорта Пулково — от станции метро «Проспект Ветеранов». В планах и другие виды транспорта, в качестве основного варианта сейчас рассматривается метро.

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