К морю и горам. Куда можно улететь из Пулково этой зимой

Туристы из Петербурга в новогодние каникулы смогут отправиться в авиапутешествие в 16 иностранных государств. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.



Впервые в зимнем расписании появились рейсы в Алжир (Алжир) и Абу-Даби (ОАЭ). За теплом и пляжным отдыхом можно лететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх (Египет), Дубай (ОАЭ), Пхукет (Таиланд), Коломбо (Шри-Ланка). За активным отдыхом — в Анталью (Турция), Ереван (Армения), Тбилиси и Кутаиси (Грузия), Бишкек и Ош (Киргизия), Баку и Гянджу (Азербайджан), Душанбе, Куляб и Худжанд (Таджикистан), Ташкент (Узбекистан), Минск (Беларусь).

