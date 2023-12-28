Суд арестовал женщину, похитившую и избившую подростков в Петербурге

В Петербурге избрали меру пресечения женщине, которая радикально вступилась за сына, похитив и избив его обидчиков. Следствие попросило об аресте.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Смольнинский районный суд Петербурга постановил арестовать на два месяца 48-летнюю петербурженку, обвиняемую в похищении и незаконном лишении свободы нескольких подростков, сообщает 28 декабря Объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга. Под стражей она пробудет до 25 февраля 2024 года.
По версии следствия, 26 декабря, не позднее 23:35, возле дома 4/9 по 4-й Советской улице петербурженка похитила троих мальчиков: 10-летнего, 12-летнего и еще одного неустановленного. Ранее сообщалось о двоих похищенных. Как считают правоохранители, женщина пригласила их попить чаю, погреться и поговорить. Якобы мальчики издевались над ее сыном, поставив его на колени и разыграв сцены из сериала «Слово пацана». В квартире обвиняемая закрыла дверь на ключ и напала на подростков, била неустановленными предметами и ногами по голове, туловищу и конечностям, после чего продолжила удерживать их в помещении.
В среду, 27 декабря, женщину задержали. В тот же день ей было предъявлено обвинение по пп. д, ж ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и пп. д, ж ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Женщина признала вину частично.