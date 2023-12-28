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    У Невской Ратуши автомобиль сбил пешехода

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    2 комментария

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Пешеход пострадал под колесами автомобиля в центре Петербурга вечером 28 декабря. ДТП произошло возле Невской Ратуши, где располагается комитет имущественных отношений.

    Сообщение о ДТП поступило в полицию в 17:55, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Возле дома 20 по Новгородской улице автомобиль Hyundai Solaris, следовавший по Новгородской, сбил 38-летнего мужчину. На кадрах с места ДТП видно, что в этом месте есть нерегулируемый пешеходный переход.

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    В результате наезда пешеход получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. По факту ДТП полиция проводит проверку.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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