У Невской Ратуши автомобиль сбил пешехода

Пешеход пострадал под колесами автомобиля в центре Петербурга вечером 28 декабря. ДТП произошло возле Невской Ратуши, где располагается комитет имущественных отношений.
Сообщение о ДТП поступило в полицию в 17:55, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Возле дома 20 по Новгородской улице автомобиль Hyundai Solaris, следовавший по Новгородской, сбил 38-летнего мужчину. На кадрах с места ДТП видно, что в этом месте есть нерегулируемый пешеходный переход.
В результате наезда пешеход получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. По факту ДТП полиция проводит проверку.