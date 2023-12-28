Чем больше жжешь, тем больше платишь. «Фонтанка» узнала, какие новые тарифы на электричество введут в Петербурге

В Петербурге с середины 2024 года планируют ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию. Это значит, что чем больше потребление в течение месяца, тем выше цена.
По данным «Фонтанки», новая шкала должна быть введена с 1 июля 2024 года. Тариф, по проекту, определен для трех диапазонов:
- для первого диапазона (0–6 400 кВт*ч) — 6,19 руб./кВт*ч;
- для второго диапазона (6 401–11 500 кВт*ч) — 6,20 руб./кВт*ч;
- для третьего диапазона (свыше 11 501 кВт*ч) — 9,98 руб./кВт*ч.
Напомним, сейчас средний одноставочный тариф составляет 5,70 руб./кВт*ч, с июля 2024 года он должен был вырасти до 6,20 рубля. Таким образом, первый диапазон будет платить даже на одну копейку меньше, чем предполагалось. Отметим, эта группа очень широка и включает почти весь город. Для сравнения: раньше в качестве соцнормы для отсчета повышенного тарифа предлагалась планка в 300 кВт*ч, а теперь — в 6 400 кВт*ч. Во второй и третий диапазоны попадут порядка 150 лицевых счетов, подтвердили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля.
Ранее стало известно, что правительство обязало переходить на дифференцированные тарифы все регионы, которые хотят превысить установленный уровень так называемого перекрестного субсидирования. Напомним, это система, при которой бизнес платит за электроэнергию по искусственно завышенным тарифам, чтобы население платило по льготным. В правительстве и ФАС много лет говорят о необходимости уходить от этого принципа, однако объем «перекрестка» только растет год от года. Один из способов его снизить — те самые пресловутые дифференцированные тарифы для жителей, которые должны распределять экономически обоснованную нагрузку в зависимости от объема потребления. Формально с июля такая шкала заработает в Петербурге, что позволит ему превысить установленную планку перекрестного субсидирования (6 млрд рублей).