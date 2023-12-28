Чем больше жжешь, тем больше платишь. «Фонтанка» узнала, какие новые тарифы на электричество введут в Петербурге

В Петербурге с середины 2024 года планируют ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию. Это значит, что чем больше потребление в течение месяца, тем выше цена.



По данным «Фонтанки», новая шкала должна быть введена с 1 июля 2024 года. Тариф, по проекту, определен для трех диапазонов:



для первого диапазона (0–6 400 кВт*ч) — 6,19 руб./кВт*ч;



для второго диапазона (6 401–11 500 кВт*ч) — 6,20 руб./кВт*ч;



для третьего диапазона (свыше 11 501 кВт*ч) — 9,98 руб./кВт*ч.



Напомним, сейчас средний одноставочный тариф составляет 5,70 руб./кВт*ч, с июля 2024 года он должен был вырасти до 6,20 рубля. Таким образом, первый диапазон будет платить даже на одну копейку меньше, чем предполагалось. Отметим, эта группа очень широка и включает почти весь город. Для сравнения: раньше в качестве соцнормы для отсчета повышенного тарифа предлагалась планка в 300 кВт*ч, а теперь — в 6 400 кВт*ч. Во второй и третий диапазоны попадут порядка 150 лицевых счетов, подтвердили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля.

