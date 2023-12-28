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    Ждем за бензином. В Финляндии из-за забастовки встанет нефтяной завод

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    93 комментария

    Нефтеперерабатывающий завод Neste и еще несколько финских предприятий химической промышленности будут закрыты из-за забастовки профсоюза, сообщает Helsingin Sanomat.

    Как уточняет 28 декабря издание, забастовка профсоюза приведет к закрытию промышленных зон Килпилахти и Коккола в Порвоо на два дня. Например, в крупной промышленной зоне Коккола расположено множество предприятий химической промышленности. Среди прочих — кобальтовый завод Umicore, цинковый завод Boliden, Yara, Jervois и Cabb. Всего в районе действуют 16 компаний и 21 промышленный объект — работают 2400 человек. Кроме того, забастовка затронет, в частности, нефтеперерабатывающие заводы Neste в Порвоо и Наанталине.

    По мнению финской промышленной ассоциации, в Суоми из-за забастовки не закончится топливо. Другие нефтяные компании уже доставляют топливо на береговые терминалы в Финляндии.

    Забастовка, которая запланирована на 1–2 февраля, проводится по политическим причинам: участники выступают против реформы рынка труда и сокращений социального обеспечения со стороны правительства.

    Забастовки в Финляндии — привычное дело. В середине декабря финские профсоюзы объявили крупнейшую забастовку, сообщив, что остановятся поезда, развоз почты, прервут работу электростанции, комбинаты, центры распределения торговых сетей и другие организации. А в марте по всей стране стачку проводили железнодорожники.

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    Финляндия
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    Комментарии 92

    Гость28 Дек 2023 в 17:23
    Тоже мне новость...))
    одно из самых крупных лесоперерабатывающих предприятий в мире Stora Enso объявило о сокращении значительного числа рабочих мест. Это происходит по причине закрытия целлюлозного завода Sunila в Котке, а также массового закрытия филиалов Stora Enso по всему миру.
    Что касается России, то Stora Enso прекратила свою деятельность в нашей стране еще в прошлом году.
    Причина банальна и предсказуема — отсутствие поставок древесины. Естественно, из России. Прекращение импорта российского сырья привело к тому, что стоимость балансовой древесины, которая используется для производства целлюлозы, выросла в разы.
    До недавнего времени основными причинами закрытия комбинатов по производству целлюлозы являлся либо низкий спрос на неё, либо перенос производства в страны с более дешевой рабочей силой.
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