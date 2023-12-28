Ждем за бензином. В Финляндии из-за забастовки встанет нефтяной завод

Нефтеперерабатывающий завод Neste и еще несколько финских предприятий химической промышленности будут закрыты из-за забастовки профсоюза, сообщает Helsingin Sanomat.
Как уточняет 28 декабря издание, забастовка профсоюза приведет к закрытию промышленных зон Килпилахти и Коккола в Порвоо на два дня. Например, в крупной промышленной зоне Коккола расположено множество предприятий химической промышленности. Среди прочих — кобальтовый завод Umicore, цинковый завод Boliden, Yara, Jervois и Cabb. Всего в районе действуют
По мнению финской промышленной ассоциации, в Суоми из-за забастовки не закончится топливо. Другие нефтяные компании уже доставляют топливо на береговые терминалы в Финляндии.
Забастовка, которая запланирована на 1–2 февраля, проводится по политическим причинам: участники выступают против реформы рынка труда и сокращений социального обеспечения со стороны правительства.
Забастовки в Финляндии — привычное дело. В середине декабря финские профсоюзы объявили крупнейшую забастовку, сообщив, что остановятся поезда, развоз почты, прервут работу электростанции, комбинаты, центры распределения торговых сетей и другие организации. А в марте по всей стране стачку проводили железнодорожники.