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    Минобороны: над Крымом уничтожены беспилотники

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    В ночь с 27 на 28 декабря дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Республики Крым, сообщает Минобороны сегодня утром.

    В начале ночи губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале написал, что система ПВО отработала над морем, ликвидировав, предварительно, один беспилотный летательный аппарат.

    «По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — отмечалось в сообщении.

    Ночью 26 декабря в результате атаки на Феодосию один человек погиб, четверо пострадали, был повреждён большой десантный корабль «Новочеркасск».

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