Минобороны: над Крымом уничтожены беспилотники

В ночь с 27 на 28 декабря дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Республики Крым, сообщает Минобороны сегодня утром.

В начале ночи губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале написал, что система ПВО отработала над морем, ликвидировав, предварительно, один беспилотный летательный аппарат.

«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — отмечалось в сообщении.

Ночью 26 декабря в результате атаки на Феодосию один человек погиб, четверо пострадали, был повреждён большой десантный корабль «Новочеркасск».