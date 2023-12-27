«Адевэрул»: Румыния войдет в «воздушный Шенген» в марте 2024 года

В Евросоюзе согласовали присоединение Румынии к Шенгенской зоне для воздушного и морского транспорта. Произойти это должно в марте следующего года, сообщает газета «Адевэрул» со ссылкой на источники в правительстве.



По информации источников издания, после нескольких недель переговоров представители заинтересованных стран — Румынии, Болгарии и Австрии — на уровне Совета ЕС согласовали, что Румыния присоединится к Шенгену в аэропортах и портах 31 марта 2024 года, передает 27 декабря ТАСС. Теперь достигнутое соглашение должно быть подтверждено в Комитете постоянных представителей в ЕС.