«Адевэрул»: Румыния войдет в «воздушный Шенген» в марте 2024 года

В Евросоюзе согласовали присоединение Румынии к Шенгенской зоне для воздушного и морского транспорта. Произойти это должно в марте следующего года, сообщает газета «Адевэрул» со ссылкой на источники в правительстве.
По информации источников издания, после нескольких недель переговоров представители заинтересованных стран — Румынии, Болгарии и Австрии — на уровне Совета ЕС согласовали, что Румыния присоединится к Шенгену в аэропортах и портах 31 марта 2024 года, передает 27 декабря ТАСС. Теперь достигнутое соглашение должно быть подтверждено в Комитете постоянных представителей в ЕС.
Помимо даты вступления Румынии в «воздушный Шенген» стороны договорились и о реформе системы предоставления убежища и миграции, пишет газета. Она подразумевает введение более ясных правил проверки нелегальных мигрантов в ЕС, проверки биометрии, подачи заявления о предоставлении убежища и норм, определяющих страну, ответственную за оформление этого заявления. Договоренности также касаются сотрудничества между странами-участницами и управления кризисными ситуациями.
Отмечается, что договоренности по вопросам мигрантов снимают возражения Австрии против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгену. Вступление в Шенгенскую зону означает, что по визе этой страны можно будет ездить в другие страны Шенгена. В декабре 2022 года Австрия и Нидерланды отклонили заявки Румынии и Болгарии. Австрийская сторона упирала на риски несанкционированной миграции в случае их принятия.
В настоящее время в Шенгенскую зону входят 27 стран. Из них 23 государства являются членами Евросоюза.