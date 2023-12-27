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    Global Investigative Journalism Network* внесена в перечень нежелательных НПО в России

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    Министерство юстиции РФ добавило американскую неправительственную организацию Global Investigative Journalism Network* («Глобальная сеть журналистов-расследователей»*) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых по решению Генпрокуратуры признана нежелательной на территории России. Документ опубликован на сайте министерства 27 декабря.

    Также в список попали: организация из Великобритании True Russia Limited* («Настоящая Россия»*), американская Russian America for Democracy in Russia* («Русская Америка за демократию в России»*) и латвийская «Helpdesk Media Foundation»* («Медиа-фонд «Служба поддержки»*).

    *Деятельность организации признана Генеральной прокуратурой нежелательной в РФ.

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