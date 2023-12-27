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    Пушилин заявил, что Марьинку можно восстановить, но решения пока нет

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    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что решение по восстановлению Марьинки примут позже. Но с большой долей вероятности оно будет положительным. Об этом сообщает РИА Новости 27 декабря.

    По словам Пушилина, взятие Марьинки — большое событие. «Это позволит нескольким районам Донецка вздохнуть. Относительно, конечно, но для Кировского и Петровского районов это возможность меньше принять на себя снарядов противника», — заявил Пушилин.

    25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что армия РФ взяла под контроль Марьинку. Глава ведомства отметил, что это позволит эффективнее защищать Донецк. В свою очередь президент Владимир Путин заявил, что военные, участвовавшие во взятии Марьинки, достойны госнаград.

    Марьинка — город на западе от Донецка. В июле-августе 2014 года он оказался в полосе фронта между силами Донецкой народной республики и ВС Украины. Позиционные бои велись здесь на протяжении 7 лет, а с 2022 года они переросли в активные столкновения.

    О том, почему для российской армии важен город Марьинка, читайте в материале «Фонтанки».

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