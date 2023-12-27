Пушилин заявил, что Марьинку можно восстановить, но решения пока нет

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что решение по восстановлению Марьинки примут позже. Но с большой долей вероятности оно будет положительным. Об этом сообщает РИА Новости 27 декабря.



По словам Пушилина, взятие Марьинки — большое событие. «Это позволит нескольким районам Донецка вздохнуть. Относительно, конечно, но для Кировского и Петровского районов это возможность меньше принять на себя снарядов противника», — заявил Пушилин.

25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что армия РФ взяла под контроль Марьинку. Глава ведомства отметил, что это позволит эффективнее защищать Донецк. В свою очередь президент Владимир Путин заявил, что военные, участвовавшие во взятии Марьинки, достойны госнаград.