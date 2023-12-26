«Взломали укрепрайон». Почему для российской армии важен город Марьинка

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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, что российская армия установила контроль над Марьинкой — пригород Донецка. Таким образом, пишут российские военкоры, это третье за год серьезное достижение на фронте (Соледар, Артемовск/Бахмут, Марьинка), они же обозначают следующую цель — Авдеевка.



В ежедневной сводке Минобороны РФ за 25 декабря о контроле над Марьинкой не говорилось. Сообщение было размещено в тг-канале военного ведомства сразу после поднятия флагов на кораблях, которые «Северная верфь» построила для военно-морского флота. Владимир Путин и Сергей Шойгу в эти дни находятся в Петербурге. Текст беседы президента и министра обороны приводит официальный сайт Кремля, подчеркивая, что она, беседа, состоялась на борту только что принятого в эксплуатацию фрегата «Адмирал Головко».

http://kremlin.ru/

«Сегодня полностью освободили населённый пункт Марьинка, это пять километров юго-западнее Донецка, — доложил Шойгу. — За девять лет вооружённые силы Украины сделали там мощнейший укрепрайон, который соединяли и подземные ходы, и фактически на каждой улице свои хорошо укреплённые и довольно хорошо защищённые от всех ударов как с воздуха, так и полевой артиллерии сооружения, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций».



Владимир Путин поздравил военнослужащих и отметил «как минимум два положительных эффекта». «Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. И второе — взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», — сказал российский президент.

Фото: http://kremlin.ru/ Фото: http://kremlin.ru/ Фото: http://kremlin.ru/ Фото: http://kremlin.ru/ Поделиться Поделиться





Марьинка — городок с почти 200-летней историей. При Советской власти Марьинка вошла в Юзовский район. Именно с Юзовки начинался промышленный Донбасс, в том числе добыча каменного угля. И как весь послевоенный Донбасс, Марьинка заселялась народами со всего Советского Союза — их зазывали работать на шахты.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru/ТАСС апрель 2014 года Фото: https://www.google.com/maps/ сентябрь 2015 года Фото: https://www.google.com/maps/ октябрь 2017 года Фото: https://www.google.com/maps/ февраль 2017 года Фото: https://www.google.com/maps/ январь 2021 года Фото: https://www.google.com/maps/ Поделиться Поделиться





Через Марьинку проходит автомагистраль Донецк—Запорожье. В июле-августе 2014 года город оказался в полосе фронта между силами Донецкой народной республики и ВС Украины. Позиционные бои велись здесь на протяжении 7 лет, с 2022 года они переросли в активные столкновения. Отсюда наносились удары по Донецку. До 2014 года население Марьинки составляло около 10 тысяч человек.

Марьинку в декабре 2023 года показал в своем телеграм-канале российский военкор Александр Сладков.

Ну что, Марьинка наша. Пехота, ты королева войны. Александр Сладков