Подлодка К-3 «Ленинский комсомол» открылась для посетителей в Музее военно-морской славы в Кронштадте

Для посетителей открылась внутренняя экспозиция легендарной К-3 «Ленинский комсомол» после реставрации и восстановления. Лодка находится в Музее военно-морской славы в Кронштадте. Сегодня это единственный в мире подводный атомоход размерами более ста метров, выставленный на суше в крытом помещении. Более того, к музею его тоже частично доставляли по суше, чего с кораблями таких габаритов ранее никогда не делали.



Фото: Предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Фото: Предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Фото: Предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Фото: Предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Фото: Предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Поделиться Поделиться





АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» — легендарный корабль, родоначальник отечественного атомного подводного флота. Длина лодки — 107 м, масса — 2 558 тонн, а полное водоизмещение — 4 750 тонн. Она прослужила порядка 30 лет, затем была списана и ей грозила утилизация. С 2020 года проект «Остров фортов», ВМФ России и ОСК совместно занялись сохранением лодки в качестве центрального экспоната Музея военно-морской славы. В 2021 году АПЛ передислоцировали по воде от Снежногорска в Мурманской области до акватории Финского залива на Кронштадтский морской завод, где покрасили корпус и заменили дефектные части. После из Кронштадта К-3 транспортировали в Высоцк, откуда на погружной барже «Атлант» отбуксировали к порту «Моби Дик» в Кронштадте. Там корпус корабля разделили на части, которые затем перевозили по городским улицам к зданию музея в течение четырех ночей — никогда ранее такое большое судно по суше не перевозилось. Суммарно по земле оно преодолело 4,5 км.



В октябре 2022 года К-3 прибыла в музей. С января 2023 года лодку готовили к музеефикации и заменили 80% проржавевшего легкого корпуса в процессе наружной реставрации. Порядка 70% внутреннего оснащения было утрачено или пострадало и уже не подлежало восстановлению из-за времени. Реставрация интерьеров и уцелевшего оборудования, замещение и воссоздание утраченных приборов и деталей, адаптация для экскурсий заняли вместе около пяти месяцев. В работе участвовала команда в 120 человек, а приборы, документы и оригинальные предметы помогали найти ветераны-подводники.



Фото: Предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Фото: Предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Фото: Предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Фото: Предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Поделиться Поделиться





— Это единственная в мире лодка, которая находится в музее, в здании, — заявил на торжественном открытии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. — Больше такого нет. Когда мы осмотрели подводную лодку, мы убедились, что внутри практически все сохранено. Мы теперь имеем представление, что из себя представляет наша гордость К-3.



Как рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу, К-3 совершила 14 походов, прошла более 128 тысяч морских миль, впервые в истории всплыла во льдах Северного полюса. Экспозиция внутри рассказывает об истории создания атомохода, о его устройстве, оборудовании, о принципах работы атомной энергетической установки, о службе К-3 в составе флота и о подвигах экипажа.



Многие элементы оборудования можно даже потрогать — например полномасштабный макет действующей ядерной установки. В каждом из девяти отсеков корабля установлены мониторы, монофоны и проекции с интерактивными сценариями и анимациями.

