Издательство «Эксмо» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в комиксах про голубя

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей крупнейшее российское издательство «Эксмо», которому вменили пропаганду ЛГБТ*. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.



Ранее сообщалось, что причиной внимания к «Эксмо» стали комиксы украинской художницы Koro про голубя Геннадия. При этом последний тираж книги выпущен в печать еще до начала СВО, после чего договор с автором был прекращен, а клиентам разослали сообщения о запрете продаж.



Ранее за пропаганду штрафы получали музыкальные телеканалы и онлайн-кинотеатр. Так, например, отсылку к гомосексуальным отношениям нашли в музыкальных видео Николая Баскова и Сергея Лазарева.

