    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, ю-з

    748мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.71eur101.12

    Издательство «Эксмо» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в комиксах про голубя

    1173
    16 комментариев

    Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей крупнейшее российское издательство «Эксмо», которому вменили пропаганду ЛГБТ*. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

    Ранее сообщалось, что причиной внимания к «Эксмо» стали комиксы украинской художницы Koro про голубя Геннадия. При этом последний тираж книги выпущен в печать еще до начала СВО, после чего договор с автором был прекращен, а клиентам разослали сообщения о запрете продаж.

    Ранее за пропаганду штрафы получали музыкальные телеканалы и онлайн-кинотеатр. Так, например, отсылку к гомосексуальным отношениям нашли в музыкальных видео Николая Баскова и Сергея Лазарева.

    * Признано в России экстремистским движением и запрещено

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close