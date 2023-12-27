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    «Меня звали, я даже не поехал». Моргенштерн* извинился за «голую» вечеринку, на которой не был

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    16 комментариев

    Рэпер Моргенштерн* добавил сюра в историю с массовыми извинениями участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой и тоже попросил прощения. Музыкант не живет в России и просто решил поиронизировать над ситуацией.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Моргенштерн Алишер Тагирович либо касается деятельности иностранного агента Моргенштерна Алишера Тагировича.

    «Хотел бы принести искренние извинения всем от лица нашего шоу-бизнеса, от лица моих коллег. Я патриот своей страны и считаю, что в такое время мероприятия подобного характера просто неуместны. Меня звали на вечеринку, я даже не поехал, чтобы вы знали. Вот. Одевайтесь теплее. С наступающим, дорогие друзья», — заявил музыкант в одной из своих соцсетей.

    Уже несколько дней звезды российского шоу-бизнеса со слезами на глазах публично каются за организацию вечеринки и участие в ней. Больше всех досталось Анастасии Ивлеевой, в отношении которой могут возбудить дело о неуплате налогов, а также рэперу Vacio, которого признали виновным в пропаганде нетрадиционных отношений.

    *Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.

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    Комментарии 16

    Гость27 Дек 2023 в 13:48
    Зачётный троллинг!!+++))))
    +0−0
    Гость27 Дек 2023 в 13:44
    Ответка лошади!! Браво!!
    +1−0
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