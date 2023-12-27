«Меня звали, я даже не поехал». Моргенштерн* извинился за «голую» вечеринку, на которой не был

Рэпер Моргенштерн* добавил сюра в историю с массовыми извинениями участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой и тоже попросил прощения. Музыкант не живет в России и просто решил поиронизировать над ситуацией.
«Хотел бы принести искренние извинения всем от лица нашего шоу-бизнеса, от лица моих коллег. Я патриот своей страны и считаю, что в такое время мероприятия подобного характера просто неуместны. Меня звали на вечеринку, я даже не поехал, чтобы вы знали. Вот. Одевайтесь теплее. С наступающим, дорогие друзья», — заявил музыкант в одной из своих соцсетей.
Уже несколько дней звезды российского шоу-бизнеса со слезами на глазах публично каются за организацию вечеринки и участие в ней. Больше всех досталось Анастасии Ивлеевой, в отношении которой могут возбудить дело о неуплате налогов, а также рэперу Vacio, которого признали виновным в пропаганде нетрадиционных отношений.
*Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.