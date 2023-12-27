На Седова пассажирский автобус расстреляли из «Сталкера». Полиция нашла стрелка

Три дня потребовалось полицейским, чтобы отыскать «призрака», растворившегося после стрельбы по общественному транспорту в Невском районе Петербурга. От пистолета он не избавился.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 декабря, подозреваемого задержали у девятиэтажки на улице Турку. Это 20-летний местный житель с небезупречной с точки зрения уголовного законодательства репутацией.