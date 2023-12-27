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    На Седова пассажирский автобус расстреляли из «Сталкера». Полиция нашла стрелка

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    Три дня потребовалось полицейским, чтобы отыскать «призрака», растворившегося после стрельбы по общественному транспорту в Невском районе Петербурга. От пистолета он не избавился.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 декабря, подозреваемого задержали у девятиэтажки на улице Турку. Это 20-летний местный житель с небезупречной с точки зрения уголовного законодательства репутацией.

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    В ведомстве уточнили, что он был судим, официальная работа его время не занимает.

    По данным полиции, около полуночи 24 декабря он стрелял в автобус, ехавший без пассажиров по улице Седова. «Фонтанка» показывала последствия. Стрелял, судя по всему, из пневматического «Сталкера». Пистолет изъят, возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

    «В отношении стрелка избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — рассказали в полицейском главке.

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