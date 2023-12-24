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    На Седова неизвестный обстрелял бирюзовый автобус

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    Пассажирский автобус стал мишенью для неизвестного стрелка в Невском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщил очевидец Николай 24 декабря.

    Фото: читатель «Фонтанки» Николай
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    После полуночи лазурный автобус под номером 157 следовал по улице Седова. Пассажиров в нем не было. Водитель услышал звук выстрела и остановил транспорт. На задней правой двери он увидел простреленное стекло.

    Приехавшие на место полицейские нашли в снегу металлический шарик.

    Фото: читатель «Фонтанки» Николай

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