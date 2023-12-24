На Седова неизвестный обстрелял бирюзовый автобус

Пассажирский автобус стал мишенью для неизвестного стрелка в Невском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщил очевидец Николай 24 декабря.
После полуночи лазурный автобус под
Приехавшие на место полицейские нашли в снегу металлический шарик.
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Пассажирский автобус стал мишенью для неизвестного стрелка в Невском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщил очевидец Николай 24 декабря.
После полуночи лазурный автобус под
Приехавшие на место полицейские нашли в снегу металлический шарик.
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