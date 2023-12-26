Восемь пишем, десять в уме. Пробки в Петербурге пошли на второй круг

Загруженность дорог в Петербурге второй раз за день выросла до 8 баллов. Вечерний час пик 26 декабря настал раньше обычного, а ряд улиц оказались забиты на максимальную «десятку».
«Восьмерка» появилась на карте Петербурга уже в половине шестого часа вечера. По данным «Яндекс.Пробок», для этого времени во вторник такой трафик на 1 балл плотнее обычного. Ожидается, что на этом уровне он останется ближайший час. Это уже вторые 8 баллов в Петербурге за сегодняшний день, первые наблюдались в районе 12 часов дня.
Сильно плотнее среднего по городу значения заторы на проспекте Славы и Народной улице. Там вместо обычных восьми к Московскому проспекту сейчас 10 баллов. Такая же картина на проспекте Маршала Жукова из центра, тогда как обычно на этом участке «шестерка».
Плотная пробка сохраняется на юге КАД. На внутреннем кольце затор тянется на 9,6 км от Мурманского шоссе до Софийской улицы. На Волхонском шоссе по-прежнему 5-километровый затор от Стрельны до КАД. Московское шоссе в Петербург стоит почти от Колпинского шоссе. На Пулковском шоссе — почти 5-километровая пробка из области до КАД и аналогичный затор в обратную сторону от площади Победы. Также крайне напряженная дорожная ситуация на Краснопутиловской улице и проспекте Народного Ополчения.