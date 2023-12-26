Восемь пишем, десять в уме. Пробки в Петербурге пошли на второй круг

Загруженность дорог в Петербурге второй раз за день выросла до 8 баллов. Вечерний час пик 26 декабря настал раньше обычного, а ряд улиц оказались забиты на максимальную «десятку».



«Восьмерка» появилась на карте Петербурга уже в половине шестого часа вечера. По данным «Яндекс.Пробок», для этого времени во вторник такой трафик на 1 балл плотнее обычного. Ожидается, что на этом уровне он останется ближайший час. Это уже вторые 8 баллов в Петербурге за сегодняшний день, первые наблюдались в районе 12 часов дня.