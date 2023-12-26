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    Два миллиардера и партнер «Ростеха». Кто купил семейную усадьбу Пригожиных в Геленджике

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    Единственный акционер ООО «Турстатус» Павел Пригожин уступил компанию новому владельцу — АО «Усадьба «Марьина Роща»». Эта сделка знаменует переход владения обширной усадьбой на берегу Черного моря от семьи Пригожиных к трем богатым и влиятельным людям, которые совместными усилиями строят около Геленджика крупный рекреационный кластер.

    «Марьина Роща» контролируется структурами, связанными с миллиардерами Андреем Бокаревым (№47 в списке Forbes) и Альбертом Авдоляном (№56). В их ведении — по 40% акций нового владельца поместья Пригожиных. Еще 20% могут быть под контролем Виктора Григорьева, которому принадлежат 75% минус одна акция крупного авиационного холдинга «Технодинамика» (25% +1 акция у «Ростеха»).

    Площадь усадьбы — минимум 4 га, столько леса «Турстатус» официально арендует у государства. На этом участке расположено 11 зданий, включая хозяйский дом, который попал в кадр, когда Евгений Пригожин принимал у себя в гостях раненых бойцов ЧВК «Вагнер».

    «Турстатус» в разное время контролировался самим Евгением Пригожиным, затем его теперь уже бывшей супругой, а позже — сыном предпринимателя Павлом Пригожиным.

    «Марьина Роща» владеет более чем 1 000 га земли в Геленджике по соседству с поместьем Пригожиных и планирует строительство крупного рекреационного комплекса с гольф-полем, коттеджным поселком и сафари-парком.

    Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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