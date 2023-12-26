Главе Кургана Ситниковой предъявили обвинение в халатности

Главе Кургана Елене Ситниковой предъявили обвинение в халатности. Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Об этом 26 декабря сообщили РИА Новости в горсуде.

О задержании Ситниковой стало известно минувшим утром. Собеседники портала 45.RU утверждают, что для этого приехали сотрудники Следственного комитета из Москвы.

Причину связывают с весенними пожарами, когда в регионе сгорели сотни домов. По данным портала, уголовное дело возбуждено из-за последствий разрушительного пожара в Смолино, где погибли 11 человек и осталось только 10 жилых домов из 215.