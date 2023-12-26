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    45.RU: задержана глава Кургана Елена Ситникова

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    Главу Кургана Елену Ситникову задержали правоохранительные органы. Об этом 26 декабря пишет 45.RU со ссылкой на два источника в силовых структурах региона.

    Собеседники утверждают, что главу Кургана задержали сотрудники из Москвы. Сейчас, по их словам, Елена Ситникова находится на Бурова-Петрова (в следственном управлении СК РФ по Курганской области. — Прим. ред.). Причину связывают с весенними пожарами, когда в регионе сгорели десятки домов.

    СУ СКР по Курганской области и СК РФ официально ситуацию не комментировали.

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