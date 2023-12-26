Плата за хранение машин на штрафстоянке в Петербурге вырастет с Нового года на 60%

Комитет по тарифам Петербурга утвердил тарифы на эвакуацию машин на штрафстоянку и их почасовое хранение на 2024 год, говорится в сообщении ведомства.



Так, для автотранспорта категорий А, В, М, А1, В1, С1, D1 максимальная стоимость эвакуации составит 3 340 рублей, что на 2,7% больше, чем в 2023 году.



Для категорий С, D, а также самоходных машин категорий АIII, AIV, C, D услуга обойдется в 20 040 рублей, категорий BE, C1E, D1E — 23 380 рублей, категорий СE, DE (в том числе тяжеловесных или крупногабаритных) — 26 720 рублей. Подорожание по сравнению с 2023 годом также составит 2,7%. Для сравнения: год назад эти тарифы увеличились сразу на 8%.

