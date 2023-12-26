Плата за хранение машин на штрафстоянке в Петербурге вырастет с Нового года на 60%

Комитет по тарифам Петербурга утвердил тарифы на эвакуацию машин на штрафстоянку и их почасовое хранение на 2024 год, говорится в сообщении ведомства.
Так, для автотранспорта категорий А, В, М, А1, В1, С1, D1 максимальная стоимость эвакуации составит 3 340 рублей, что на 2,7% больше, чем в 2023 году.
Для категорий С, D, а также самоходных машин категорий АIII, AIV, C, D услуга обойдется в 20 040 рублей, категорий BE, C1E, D1E — 23 380 рублей, категорий СE, DE (в том числе тяжеловесных или крупногабаритных) — 26 720 рублей. Подорожание по сравнению с 2023 годом также составит 2,7%. Для сравнения: год назад эти тарифы увеличились сразу на 8%.
Зато час хранения на штрафстоянке подорожает намного сильнее — на 60%. Для машин категорий А, В, М, А1, В1, С1, D1 в 2024 году он будет стоить 100 рублей, для категорий С, D, а также самоходных машин категорий АIII, AIV, C, D — 200 рублей, для категорий BE, C1E, D1E — 400 рублей, и 600 рублей — для категорий СE, DE (в том числе тяжеловесных или крупногабаритных).
Ранее комитет установил базовый уровень тарифов на 2023 год, который должен был стать отправной точкой для аукциона на понижение цены, при помощи которого предполагалось выбрать исполнителя услуг по эвакуации и хранению машин. Но торги признали несостоявшимися, и в итоге ведомство установило тарифы в размере базовых.