Эвакуация и хранение машин на штрафстоянке в Петербурге подорожают с Нового года

Стоимость услуг по перемещению и хранению транспортных средств, задержанных за нарушение ПДД в Петербурге, с 1 января 2023 года вырастет более чем на 8%. Городской комитет по тарифам установил новые расценки.



Эвакуация транспорта в 2023 году подорожает на 8,2%, сообщает пресс-служба комитета. Для транспорта категорий А, В, М, А1, В1, С1 и D1 она обойдется минимум в 3 251 рубль; для категорий C и D минимальная стоимость составит 19 509 рублей; для транспорта категорий BE, C1E и D1E — 22 760 рублей, а эвакуация машин категории СE и DE, в том числе тяжеловесных и крупногабаритных будет стоить минимум 26 010 рублей.