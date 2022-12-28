Эвакуация и хранение машин на штрафстоянке в Петербурге подорожают с Нового года

Стоимость услуг по перемещению и хранению транспортных средств, задержанных за нарушение ПДД в Петербурге, с 1 января 2023 года вырастет более чем на 8%. Городской комитет по тарифам установил новые расценки.
Эвакуация транспорта в 2023 году подорожает на 8,2%, сообщает пресс-служба комитета. Для транспорта категорий А, В, М, А1, В1, С1 и D1 она обойдется минимум в 3 251 рубль; для категорий C и D минимальная стоимость составит 19 509 рублей; для транспорта категорий BE, C1E и D1E — 22 760 рублей, а эвакуация машин категории СE и DE, в том числе тяжеловесных и крупногабаритных будет стоить минимум 26 010 рублей.
Стоимость хранения на штрафстоянке в зависимости от категории вырастет на 8,2–8,6%. Час хранения для транспорта категорий А, В, М, А1, В1, С1 и D1 не будет превышать 63 рубля. Для категорий C и D установлен тариф в 126 рублей в час, для BE, C1E и D1E — 250 рублей в час, а для СE и DE — 376 рублей в час.
Ранее комитет установил базовый уровень тарифов на 2023 год, который должен был стать отправной точкой для аукциона на понижение цены, при помощи которого предполагалось выбрать исполнителя услуг по эвакуации и хранению машин. Но торги признали несостоявшимися, и в итоге ведомство установило тарифы в размере базовых.