Оборот оккультного рынка приблизился к 2 трлн рублей, почти сравнявшись с тратами россиян на питание

Интерес к услугам гадалок и ясновидящих продолжает расти среди россиян. По итогам 2023 года объем рынка оккультных услуг приблизился к 2 трлн рублей. Об этом сообщили «Аргументы и Факты» 26 декабря.



Прибыль индустрии почти сравнялась с тратами на продукты питания. Для сравнения, за последние за год россияне выложили 2,1 трлн рублей, подсчитал Росстат.



Рынок оккультных услуг показывает рост прибыли до 20% в год, опережая по доходу популярные курсы финансовой грамотности. При этом наибольшим спросом пользуются услуги гадалок. Их доля составляет примерно 60–70% от всего объема рынка, рассказал управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев. Еще 15–20% приходится на разнообразные обряды. Остальную нишу заполняют прочие оккультно-магические практики вроде наведения проклятий, общения с духами, лечения энергией.

