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    Оборот оккультного рынка приблизился к 2 трлн рублей, почти сравнявшись с тратами россиян на питание

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    Интерес к услугам гадалок и ясновидящих продолжает расти среди россиян. По итогам 2023 года объем рынка оккультных услуг приблизился к 2 трлн рублей. Об этом сообщили «Аргументы и Факты» 26 декабря.

    Прибыль индустрии почти сравнялась с тратами на продукты питания. Для сравнения, за последние за год россияне выложили 2,1 трлн рублей, подсчитал Росстат.

    Рынок оккультных услуг показывает рост прибыли до 20% в год, опережая по доходу популярные курсы финансовой грамотности. При этом наибольшим спросом пользуются услуги гадалок. Их доля составляет примерно 60–70% от всего объема рынка, рассказал управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев. Еще 15–20% приходится на разнообразные обряды. Остальную нишу заполняют прочие оккультно-магические практики вроде наведения проклятий, общения с духами, лечения энергией.

    В столице активно промышляют гаданиями и оккультными услугами около 1,5 тыс. человек — столько предложений вывешено на досках объявлений. Цена сеанса доходит до 40 тыс. рублей.

    Как отмечают юристы, магия и гадания в России не запрещены, поэтому представители оккультного рынка могут работать на совершенно законных основаниях. Для этого необходимо только оформить статус самозанятого или индивидуального предпринимателя и платить налоги. О том, сколько стоит выучиться на таролога и на какие заработки можно рассчитывать в итоге, «Фонтанка» писала здесь.

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    Оккультизм
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