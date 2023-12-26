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    На зарплаты врачей и медперсонала в регионах направят дополнительные 7,5 млрд рублей

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    Правительство РФ дополнительно направит свыше 7,5 миллиарда рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин, сообщает 26 декабря Минздрав России.

    Средства перераспределят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования между территориальными фондами ОМС. Согласно опубликованному на сайте правительства распоряжению, из общей суммы около 7,769 миллиарда рублей Петербург получит самый крупный трансферт — 1,232 миллиарда рублей, а Ленинградская область — 49,5 миллиона рублей. 1,5 миллиарда рублей по документу остается в резерве.

    Решение направить дополнительные средства было принято исходя из прогноза увеличения численности медработников в 2024 году. Рассчитывают, что в российские медучреждения придут работать еще более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и руководителю Минфина Антону Силуанову взять направление средств под личный контроль.

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