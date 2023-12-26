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    В Кремле ответили на вопрос о наказаниях за публикацию в соцсетях последствий ударов

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    В Кремле нет обсуждений о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий ударов. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «У нас не ведется этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, считают ли в Кремле, что настало ли время решить вопрос с уголовной ответственностью за публикацию в соцсетях последствий ударов.

    В результате ночной атаки ВСУ в Феодосии в районе порта произошла детонация и возник пожар, сообщает РИА Новости. Известно, что от украинской атаки пострадали пять человек, из них один погиб. Кроме того, получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

    Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил, что гражданам, которые снимают на видео вражеские атаки и выкладывают в Интернет, грозит ответственность вплоть до уголовной. Все авторы ночных видео, по его словам, уже установлены.

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    Дмитрий ПесковКремльАтака ВСУФеодосия
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    Комментарии 18

    Cashmare26 Дек 2023 в 14:26
    не хочу (ц)
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