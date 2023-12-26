В Кремле ответили на вопрос о наказаниях за публикацию в соцсетях последствий ударов

В Кремле нет обсуждений о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий ударов. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У нас не ведется этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, считают ли в Кремле, что настало ли время решить вопрос с уголовной ответственностью за публикацию в соцсетях последствий ударов.



В результате ночной атаки ВСУ в Феодосии в районе порта произошла детонация и возник пожар, сообщает РИА Новости. Известно, что от украинской атаки пострадали пять человек, из них один погиб. Кроме того, получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».