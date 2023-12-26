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    Солнце светило Петербургу чаще, чем Москве, в 2023 году. На столицу пролилось больше дождей

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    В 2023 году петербуржцы провели под солнцем больше дней, чем жители Москвы. Зато столица обогнала город на Неве по количеству осадков. Об этом говорят данные «Яндекс.Погоды», которые сервис опубликовал 26 декабря.

    В Петербурге было 94 солнечных дня, в то время как в Москве — всего 84. Однако лидерами среди самых солнечных городов стали Краснодар (116 дней) и Уфа (115 дней). Аутсайдером оказался Красноярск — всего 73 солнечных дня в этом году.

    Зато осадков в Москве было больше, чем в Петербурге, причем почти в два раза. Если переводить количество осадков в олимпийские бассейны, то в Москве за этот год выпало 602,5 тысячи таких бассейнов, а в Петербурге — 341,3 тысячи. Однако первенство все же забрал Нижний Новгород — там осадки шли 108 дней в году.

    Что касается температуры, жарче всего в этом году было в Уфе (+41 градус), а также в Челябинске и Омске (+40 градусов). А самая холодная температура была зафиксирована в самом начале года, 10 января, в селе Оленек Республики Саха — там температура упала до -60. За ним идет Красноярск, где минимальная температура составила -43. Замыкает тройку Екатеринбург и его -40 градусов.

    Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что декабрь в этом году необычный, и синоптическая ситуация пока не позволяет дать точный прогноз на новогоднюю ночь. Однако есть предварительный — его можно прочитать в материале «Фонтанки».

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