Солнце светило Петербургу чаще, чем Москве, в 2023 году. На столицу пролилось больше дождей

В 2023 году петербуржцы провели под солнцем больше дней, чем жители Москвы. Зато столица обогнала город на Неве по количеству осадков. Об этом говорят данные «Яндекс.Погоды», которые сервис опубликовал 26 декабря.
В Петербурге было 94 солнечных дня, в то время как в Москве — всего 84. Однако лидерами среди самых солнечных городов стали Краснодар (116 дней) и Уфа (115 дней). Аутсайдером оказался Красноярск — всего 73 солнечных дня в этом году.
Зато осадков в Москве было больше, чем в Петербурге, причем почти в два раза. Если переводить количество осадков в олимпийские бассейны, то в Москве за этот год выпало 602,5 тысячи таких бассейнов, а в Петербурге — 341,3 тысячи. Однако первенство все же забрал Нижний Новгород — там осадки шли 108 дней в году.
Что касается температуры, жарче всего в этом году было в Уфе (+41 градус), а также в Челябинске и Омске (+40 градусов). А самая холодная температура была зафиксирована в самом начале года, 10 января, в селе Оленек Республики Саха — там температура упала до -60. За ним идет Красноярск, где минимальная температура составила -43. Замыкает тройку Екатеринбург и его -40 градусов.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что декабрь в этом году необычный, и синоптическая ситуация пока не позволяет дать точный прогноз на новогоднюю ночь. Однако есть предварительный — его можно прочитать в материале «Фонтанки».