Солнце светило Петербургу чаще, чем Москве, в 2023 году. На столицу пролилось больше дождей

В 2023 году петербуржцы провели под солнцем больше дней, чем жители Москвы. Зато столица обогнала город на Неве по количеству осадков. Об этом говорят данные «Яндекс.Погоды», которые сервис опубликовал 26 декабря.



В Петербурге было 94 солнечных дня, в то время как в Москве — всего 84. Однако лидерами среди самых солнечных городов стали Краснодар (116 дней) и Уфа (115 дней). Аутсайдером оказался Красноярск — всего 73 солнечных дня в этом году.

Зато осадков в Москве было больше, чем в Петербурге, причем почти в два раза. Если переводить количество осадков в олимпийские бассейны, то в Москве за этот год выпало 602,5 тысячи таких бассейнов, а в Петербурге — 341,3 тысячи. Однако первенство все же забрал Нижний Новгород — там осадки шли 108 дней в году.