Быстров вспомнил, как вместе с Денисовым угнал Mercedes у Радимова

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров рассказал, как он вместе с бывшим хавбеком клуба Игорем Денисовым угнали автомобиль у своего одноклубника Владислава Радимова. Всё ради «девчонок», вспомнил в эфире «Матч Премьер» бывший игрок сине-бело-голубых.

По словам Быстрова, это произошло в районе их общей школы. Радимов приехал туда, чтобы повидаться с учителями, а Быстров и Денисов, которые также находились в школе, попросили его разрешения посидеть в машине. Радимов согласился, и Быстров с Денисовым отправились на Mercedes «девчонок цеплять».