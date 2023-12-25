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    Быстров вспомнил, как вместе с Денисовым угнал Mercedes у Радимова

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    Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров рассказал, как он вместе с бывшим хавбеком клуба Игорем Денисовым угнали автомобиль у своего одноклубника Владислава Радимова. Всё ради «девчонок», вспомнил в эфире «Матч Премьер» бывший игрок сине-бело-голубых.

    По словам Быстрова, это произошло в районе их общей школы. Радимов приехал туда, чтобы повидаться с учителями, а Быстров и Денисов, которые также находились в школе, попросили его разрешения посидеть в машине. Радимов согласился, и Быстров с Денисовым отправились на Mercedes «девчонок цеплять».

    «Мы в свое удовольствие покатались, потом вернули», — рассказал бывший футболист «Зенита», уточнив, что за рулем находился Денисов.

    Владислав Радимов играл за «Зенит» с 2003-го по 2008 год. С 2013-го по 2022 год он занимал пост главного тренера «Зенита-2».

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