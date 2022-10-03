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    Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2», но остается работать в клубе

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    Главный тренер футбольной команды «Зенит-2» Владислав Радимов покинул свой пост. Эту информацию «Фонтанке» 3 октября подтвердили в футбольном клубе «Зенит».

    При этом Радимов не увольнялся из клуба. В ближайшее время он займет новую должность в структуре сине-бело-голубых, которая будет связана с развитием молодых игроков.

    На текущий момент после 13 матчей «Зенит-2» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ-2 с 18-ю очками. В последних семи матчах команда под руководством Радимова одержала всего одну победу. Радимов возглавлял «Зенит-2» с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год.

    Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Владислава Радимова на три матча ФНЛ-2 за оскорбления в адрес официального лица во время прошлой игры. Также Радимова оштрафовали на 75 тыс. рублей.

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