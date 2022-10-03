Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2», но остается работать в клубе

Главный тренер футбольной команды «Зенит-2» Владислав Радимов покинул свой пост. Эту информацию «Фонтанке» 3 октября подтвердили в футбольном клубе «Зенит».



При этом Радимов не увольнялся из клуба. В ближайшее время он займет новую должность в структуре сине-бело-голубых, которая будет связана с развитием молодых игроков.

На текущий момент после 13 матчей «Зенит-2» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ-2 с 18-ю очками. В последних семи матчах команда под руководством Радимова одержала всего одну победу. Радимов возглавлял «Зенит-2» с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год.