Путин утвердил поправки в закон «О физической культуре и спорте»

Президент России Владимир Путин подписал документ, который закрепляет в стране понятие «любительский спорт». Поправки в закон «О физической культуре и спорте» опубликованы 25 декабря на официальном портале правовой информации.
Согласно поправкам, любительский спорт является частью массового спорта, но не связан с подготовкой спортивных сборных команд РФ и субъектов РФ. Участие в таких соревнованиях «не предполагает систематического получения дохода и не является трудовой функцией спортсменов».
«Любительская спортивная лига — некоммерческая организация <...> основными целями деятельности которой являются организация и проведение любительских спортивных соревнований», — цитирует документ ТАСС.
Закон дает право спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты и участвовать в формировании единого календарного плана cпортивных мероприятий.