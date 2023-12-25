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    Путин утвердил поправки в закон «О физической культуре и спорте»

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    Президент России Владимир Путин подписал документ, который закрепляет в стране понятие «любительский спорт». Поправки в закон «О физической культуре и спорте» опубликованы 25 декабря на официальном портале правовой информации.

    Согласно поправкам, любительский спорт является частью массового спорта, но не связан с подготовкой спортивных сборных команд РФ и субъектов РФ. Участие в таких соревнованиях «не предполагает систематического получения дохода и не является трудовой функцией спортсменов».

    «Любительская спортивная лига — некоммерческая организация <...> основными целями деятельности которой являются организация и проведение любительских спортивных соревнований», — цитирует документ ТАСС.

    Закон дает право спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты и участвовать в формировании единого календарного плана cпортивных мероприятий.

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