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    Пожарные пилили ветку и ловили норку в Москве. Зверек яростно рычал, сопротивляясь

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    Автор: Московские спасатели (Департамент ГОЧСиПБ)

    Московские пожарные днем 25 декабря снимали с дерева в Кузьминках маленького хищника. Для этого понадобились лестница, пила и сачок.

    У дома 68, корпус 2, по Волгоградскому проспекту в Москве местные жители заметили животное и обратились к спасателям. Это оказалась норка. Видимо, зверек так увлекся охотой, что забрался на дерево и не смог спуститься самостоятельно, рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

    Прибывшие на место пожарные при помощи лестницы забрались на дерево, спилили ветку и поймали норку сачком. После этого ее передали сотрудникам экологического надзора. Зверек не пострадал, добавили в департаменте. И настрой у хищника явно был боевым: он яростно рычал и извивался, не желая лезть в переноску.

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