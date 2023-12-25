Пожарные пилили ветку и ловили норку в Москве. Зверек яростно рычал, сопротивляясь

Московские пожарные днем 25 декабря снимали с дерева в Кузьминках маленького хищника. Для этого понадобились лестница, пила и сачок.
У дома 68, корпус 2, по Волгоградскому проспекту в Москве местные жители заметили животное и обратились к спасателям. Это оказалась норка. Видимо, зверек так увлекся охотой, что забрался на дерево и не смог спуститься самостоятельно, рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Прибывшие на место пожарные при помощи лестницы забрались на дерево, спилили ветку и поймали норку сачком. После этого ее передали сотрудникам экологического надзора. Зверек не пострадал, добавили в департаменте. И настрой у хищника явно был боевым: он яростно рычал и извивался, не желая лезть в переноску.