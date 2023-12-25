Неуспевший пассажир взял на таран отъезжающий автобус в Купчино

Пешеход пострадал в ДТП с автобусом во Фрунзенском районе Петербурга днем 25 декабря. На место приехали скорая и реанимация.
ДТП произошло на Малой Балканской улице, рядом с остановкой «Загребский бульвар», сообщил «Фонтанке» читатель Станислав. «Бригада скорой помощи грузила молодого человека, на вид лет 35, который лежал частично на проезжей части, частично на тротуаре. После погрузки в машину через 5 минут приехала реанимация», — рассказал очевидец.
В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», которое обслуживает маршрут №54, сообщили, что нетрезвый мужчина пытался сесть в движущийся автобус, который уже отъезжал от остановки, и ударился о его борт. Все службы вызваны на место, добавили в организации. Информации о состоянии пешехода пока нет.