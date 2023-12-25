    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, вос

    737мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd91.94eur101.29

    Неуспевший пассажир взял на таран отъезжающий автобус в Купчино

    2836
    6 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки» Станислав
    ПоделитьсяПоделиться

    Пешеход пострадал в ДТП с автобусом во Фрунзенском районе Петербурга днем 25 декабря. На место приехали скорая и реанимация.

    ДТП произошло на Малой Балканской улице, рядом с остановкой «Загребский бульвар», сообщил «Фонтанке» читатель Станислав. «Бригада скорой помощи грузила молодого человека, на вид лет 35, который лежал частично на проезжей части, частично на тротуаре. После погрузки в машину через 5 минут приехала реанимация», — рассказал очевидец.

    В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», которое обслуживает маршрут №54, сообщили, что нетрезвый мужчина пытался сесть в движущийся автобус, который уже отъезжал от остановки, и ударился о его борт. Все службы вызваны на место, добавили в организации. Информации о состоянии пешехода пока нет.

    Фото: читатель «Фонтанки» Станислав

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с автобусомДТП с пешеходом
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 6

    Гость25 Дек 2023 в 16:49
    Пацан к успеху шёл!!!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close