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    Склонение к аборту запретил псковский ЗакС и объяснил, что это такое

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    В Псковской области установлен запрет на «склонение к искусственному прерыванию беременности», также прописано административное наказание за это действие. Соответствующие нормы региональное Законодательное собрание закрепило в законодательстве по предложению губернатора, сообщается 25 декабря на сайте парламента.

    «Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий путём уговоров, предложений, подкупа, обмана», — поясняют в ЗакСе.

    Понуждение к аборту признается угрозой для семьи, материнства, отцовства и детства. Предусмотренный за него штраф (вне зависимости от того, сделан аборт или нет) — 3–5 тысяч рублей для физлиц, 10–20 тысяч рублей для должностных лиц, 30–50 тысяч рублей для юрлиц.

    «Информирование беременной женщины о наличии включённых в официальный перечень медицинских либо социальных показаний к искусственному прерыванию беременности не квалифицируется как склонение к аборту и не подразумевает административного наказания», — отмечается в сообщении.

    Законопроект, запрещающий аборты в негосударственных клиниках, внесен в Госдуму 13 декабря нижегородским Заксобранием. Во время прямой линии президент Путин удивился, что все говорят о «какой-то вакханалии и запретах». Сам он уверен, что такого нет.

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