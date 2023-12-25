Склонение к аборту запретил псковский ЗакС и объяснил, что это такое

В Псковской области установлен запрет на «склонение к искусственному прерыванию беременности», также прописано административное наказание за это действие. Соответствующие нормы региональное Законодательное собрание закрепило в законодательстве по предложению губернатора, сообщается 25 декабря на сайте парламента.



«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий путём уговоров, предложений, подкупа, обмана», — поясняют в ЗакСе.



Понуждение к аборту признается угрозой для семьи, материнства, отцовства и детства. Предусмотренный за него штраф (вне зависимости от того, сделан аборт или нет) — 3–5 тысяч рублей для физлиц, 10–20 тысяч рублей для должностных лиц, 30–50 тысяч рублей для юрлиц.

