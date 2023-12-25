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    ЦБ: прибыль банков в 2024 году может упасть на 40%

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    В 2024 году чистая прибыль российских банков составит чуть больше 2 трлн рублей, что примерно на 40% меньше ожидаемого рекордного результата сектора в 2023 году. Такие прогнозы озвучила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК 25 декабря.

    Так, за 11 месяцев 2023 года чистая прибыль кредитных организаций составила 3,2 трлн руб. Банк России прогнозировал показатель по итогам года на уровне 3,3 трлн руб.

    «Мы ожидаем, пока оценочно, что прибыль банковского сектора в следующем году будет чуть больше 2 трлн руб.», — подчеркнула глава ЦБ.

    В 2024 году чистая прибыль банков вырастет относительно среднегодовых величин, даже несмотря на снижение по сравнению с рекордным 2023-м.

    О том, что будет с ключевой ставкой, экономикой России и ипотекой в 2024 году, «Фонтанка» рассказывала здесь.

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    Комментарии 5

    Гость25 Дек 2023 в 11:58
    горюшко то какооее!! ))
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