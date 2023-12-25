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    Мантуров: выпуск автомобилей в России вырастет по итогам 2023 года

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    Производство автомобилей в России в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук. Об этом сообщил в интервью вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости 25 декабря.

    Так, по итогам уходящего года суммарный рост объемов производства коснулся всех сегментов транспорта: легковых автомобилей, легких коммерческих машин, автобусов, грузовиков. «Это именно производство, которое, кстати, оказалось выше, чем изначальные планы, заложенные в стратегии развития автопрома», — добавил Мантуров.

    При этом легковых автомобилей к концу декабря уже произведено более 480 тысяч, когда годовой план предполагал 470 тысяч.

    Как ранее писала «Фонтанка», АВТОВАЗ за 11 месяцев 2023 года произвел 370 тысяч автомобилей, производственный план на следующий год — около 500 тысяч. В мае 2024 года запланирован старт серийного производства обновленной версии Largus. Одновременно российские власти передают управление иностранных автозаводов под контроль отечественных компаний.

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    Денис МантуровМинпромторгАВТОВАЗПроизводство
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