Мантуров: выпуск автомобилей в России вырастет по итогам 2023 года

Производство автомобилей в России в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до
Так, по итогам уходящего года суммарный рост объемов производства коснулся всех сегментов транспорта: легковых автомобилей, легких коммерческих машин, автобусов, грузовиков. «Это именно производство, которое, кстати, оказалось выше, чем изначальные планы, заложенные в стратегии развития автопрома», — добавил Мантуров.
При этом легковых автомобилей к концу декабря уже произведено более
Как ранее писала «Фонтанка», АВТОВАЗ за 11 месяцев