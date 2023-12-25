Мантуров: выпуск автомобилей в России вырастет по итогам 2023 года

Производство автомобилей в России в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук. Об этом сообщил в интервью вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости 25 декабря.



Так, по итогам уходящего года суммарный рост объемов производства коснулся всех сегментов транспорта: легковых автомобилей, легких коммерческих машин, автобусов, грузовиков. «Это именно производство, которое, кстати, оказалось выше, чем изначальные планы, заложенные в стратегии развития автопрома», — добавил Мантуров.