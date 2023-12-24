    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, с-з

    740мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.94eur101.29

    Путин разрешил Росбанку выкупить российские активы Societe Generale

    861
    13 комментариев

    Росбанк получил разрешение выкупить акции российских компаний французской финансовой группы Societe Generale. Это следует из распоряжения президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    В списке акции банка ВТБ, компаний «Газпром», «Алроса», ТГК № 1, «Роснефть», «Россети», «Русгидро», «Интер РАО ЕЭС», «Татнефть», «Ростелеком» «Лукойл» и другие.

    В 2022 году долю в капитале Росбанка у Societe Generale купила компания бизнесмена Владимира Потанина «Интеррос». Французская финансовая группа стала первой из крупнейших в Европе, которая объявила об уходе с российского рынка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close