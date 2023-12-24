Росбанк получил разрешение выкупить акции российских компаний французской финансовой группы Societe Generale. Это следует из распоряжения президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В списке акции банка ВТБ, компаний «Газпром», «Алроса», ТГК
В 2022 году долю в капитале Росбанка у Societe Generale купила компания бизнесмена Владимира Потанина «Интеррос». Французская финансовая группа стала первой из крупнейших в Европе, которая объявила об уходе с российского рынка.
Путин разрешил Росбанку выкупить российские активы Societe Generale
Росбанк получил разрешение выкупить акции российских компаний французской финансовой группы Societe Generale. Это следует из распоряжения президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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