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    Экономика и санкции

    Акции Росбанка вновь взлетели на 40% после новости о покупке «Интерросом» доли банка у Societe Generale

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    Акции Росбанка выросли на 39,83% на открытии торгов Мосбиржи 12 апреля. Стоимость одной ценной бумаги составляет 133,4 рубля, передаёт «Интерфакс».

    После новости о покупке доли в капитале Росбанка у французской группы Societe Generale инвестиционной компанией Владимира Потанина «Интеррос» активы банка взлетели на 95% за два дня. 11 апреля на открытии торгов Мосбиржи цена акций выросла на 40% — до 95,4 руб. за ценную бумагу, достигнув рекорда с 2013 года.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что первая из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка 11 апреля. Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в РФ и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке, а также его страховых дочерних компаний в России Interros Capital, предыдущему акционеру Росбанка. Сделку планируется закрыть в течение нескольких недель после получения разрешений регулирующих органов.

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