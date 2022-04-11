Societe Generale сворачивает бизнес и продаёт Росбанк потанинскому «Интерросу»

Французская группа Societe Generale 11 апреля на своём сайте объявила о решении прекратить свою банковскую и страховую деятельность на территории РФ. Входящий в группу Росбанк планируется продать «Интерросу» (Interros Capital Ltd), принадлежащему совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину.

«Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке, а также его страховых дочерних компаний в России Interros Capital, предыдущему акционеру Росбанка. Группа эффективно и упорядоченно уйдет из России, обеспечив при этом преемственность для своих сотрудников и клиентов», — говорится в сообщении.