Societe Generale сворачивает бизнес и продаёт Росбанк потанинскому «Интерросу»

Французская группа Societe Generale 11 апреля на своём сайте объявила о решении прекратить свою банковскую и страховую деятельность на территории РФ. Входящий в группу Росбанк планируется продать «Интерросу» (Interros Capital Ltd), принадлежащему совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину.
«Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке, а также его страховых дочерних компаний в России Interros Capital, предыдущему акционеру Росбанка. Группа эффективно и упорядоченно уйдет из России, обеспечив при этом преемственность для своих сотрудников и клиентов», — говорится в сообщении.
Сделка должна получить одобрение антимонопольного ведомства. Её планируется закрыть в течение нескольких недель. Росбанк останется привилегированным партнёром Societe Generale в России, добавляют в компании.
«Французская группа Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка», — отмечает «Интерфакс».
Иностранные компании массово покидают Россию после того, как 24 февраля президент Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в РФ и в мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».