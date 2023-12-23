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    Депутата Бориса Надеждина выдвинули кандидатом на выборах президента РФ

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    Подмосковного депутата Бориса Надеждина выдвинули кандидатом на выборах президента России. Об этом пишет 23 декабря ТАСС.

    Решение было единогласно принято на VII съезде партии «Гражданская инициатива». Надеждин был единственным кандидатом – за него проголосовали 60 делегатов.

    31 октября политсовет «Гражданской инициативы» одобрил выдвижение Надеждина на выборы президента РФ.

    Ранее политик дал интервью «Фонтанке». Он заявил, что не является «согласованным» кандидатом, а решение ситуации на Украине видит в том, «чтобы другие люди сидели в Кремле и в Киеве». Подробнее о контактах с властью, о его программе, а также о том, почему прошлый его проект «За чистые выборы» называли «спойлерным», — читайте на «Фонтанке».

    В субботу в штабе Народного фронта начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Он сдал документы в ЦИК для регистрации 18 декабря. Сопредседателями избирательного штаба стали худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер парламента ДНР Артём Жога. На следующий день съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России. Решение о выборе партия приняла путем тайного голосования. От КПРФ на выборы выдвинули депутата Николая Харитонова, его штаб возглавит Геннадий Зюганов. «Справедливая Россия» поддержала Путина.

    Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года.

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