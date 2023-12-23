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    День Санкт-Петербурга открылся на выставке «Россия» на ВДНХ

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    На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве открылся День Санкт-Петербурга. Об этом 23 декабря сообщили в Смольном.

    Губернатор Александр Беглов «представит ключевые достижения Северной столицы в сфере высоких технологий, науки, промышленности, инфраструктуры, туризма, классического и современного искусства». Он заявил, что на выставке города собраны главные достижения, которые напрямую связаны с решениями и поручениями президента.

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    Экспозиция разделена на четыре направления: «Открытый город», «Умный город», «Социальный город» и «Комфортный город». Посетителям расскажут о сегодняшнем Петербурге и проектах будущего, таких как высокоскоростная магистраль до Москвы, Широтная магистраль скоростного движения, город-спутник Южный, Большой Смоленский мост.

    В День Санкт-Петербурга на выставке «Россия» пройдут кинопоказы, концерты, мастер-классы. Накормит гостей проект «Петербургская кухня».

    Кроме того, Беглов на выставке принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Градоначальник снял с елки шесть открыток с пожеланиями детей.

    «Ребята из Петербурга и Мариуполя просили на Новый год микроскоп, банкетку для фортепиано, набор для рисования, кроссовки и синтезатор, а также организовать посещение студии «Матч-ТВ» во время матча «Зенита». Губернатор пообещал, что Дед Мороз исполнит все желания», — добавили в Смольном.

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    Президент Владимир Путин осмотрел петербургский стенд 17 декабря. Подробнее о том, что посмотреть про Петербург на выставке «Россия», читайте на «Фонтанке».

    Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

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