День Санкт-Петербурга открылся на выставке «Россия» на ВДНХ

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве открылся День Санкт-Петербурга. Об этом 23 декабря сообщили в Смольном.



Губернатор Александр Беглов «представит ключевые достижения Северной столицы в сфере высоких технологий, науки, промышленности, инфраструктуры, туризма, классического и современного искусства». Он заявил, что на выставке города собраны главные достижения, которые напрямую связаны с решениями и поручениями президента.