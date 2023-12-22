Десяток человек в Петербурге за день сломали конечности на гололеде

Минимум 14 человек обратились к врачам или были доставлены в больницы за пятницу, 22 декабря. Все их травмы связаны с падениями на льду.
Как стало известно «Фонтанке», 8 человек сломали руки и две женщины бедра. Так, 55-летняя горожанка упала и сломала лучевую кость у отеля «Хилтон» в Шушарах на Петербургском шоссе. Она также ударилась затылком. 52-летний мужчина упал ночью возле своего дома на проспекте Королева, он сломал плечевую кость. 72-летняя пенсионерка упала на улице Коллонтай, ей тоже ходить с гипсом на руке. 59-летняя петербурженка упала на перекрестке Каменноостровского и улицы Рентгена, сломано левое плечо. С правым предстоит помучаться 49-летней жительнице Выборгского района, которая упала на Северном проспекте и это не единственная травма на одной улице — ранним утром руку сломала 42-летняя женщина.
Перелом плеча со смещением получил мужчина, которого скорая привезла в больницу с проспекта Культуры в Колпино. 72-летняя женщина получила типичный гололедный перелом на углу Новочеркасского и Красногвардейской площади.
Шейку левого бедра сломала 67-летняя женщина в поселке Металлострой на Садовой улице, когда она ранним утром вышла на улицу. Такую же травму, но не типичную по возрасту, получила 32-летняя петербурженка около медклиники на Выборгском шоссе, 40.
На Коллонтай еще одна пенсионерка ушибла шейный отдел позвоночника и получила сотрясение. 70-летний пенсионер ушиб сустав на ноге в Офицерском переулке. 22-летний молодой человек получил сотрясение на Новочеркасском проспекте.