За день более 50 человек пострадали на скользких улицах Петербурга

Прогулка по петербургским улицам в среду привела к медикам более полусотни человек, стало известно «Фонтанке» 21 декабря. Падали рядом с детскими садами и школами, на остановках и только шагнув за порог своего дома.



Минимум 53 человека обратились за медицинской помощью, прогулявшись накануне. С их помощью можно изучать географию городских районов: до больниц и травмпунктов успели добраться десять травмированных из Фрунзенского, на Калининский и Приморский пришлось по девять человек.



Падали в Московском, Невском, Красносельском, Кировском, Пушкинском, Выборгском районах, на Васильевском острове и в Колпино. По одному пострадавшему обратились из Центрального и Адмиралтейского.

