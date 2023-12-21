За день более 50 человек пострадали на скользких улицах Петербурга

Прогулка по петербургским улицам в среду привела к медикам более полусотни человек, стало известно «Фонтанке» 21 декабря. Падали рядом с детскими садами и школами, на остановках и только шагнув за порог своего дома.
Минимум 53 человека обратились за медицинской помощью, прогулявшись накануне. С их помощью можно изучать географию городских районов: до больниц и травмпунктов успели добраться десять травмированных из Фрунзенского, на Калининский и Приморский пришлось по девять человек.
Падали в Московском, Невском, Красносельском, Кировском, Пушкинском, Выборгском районах, на Васильевском острове и в Колпино. По одному пострадавшему обратились из Центрального и Адмиралтейского.
Ушибами и вывихами отделались 12 человек. Для остальных приземление оказалось болезненнее: они поступили с переломами. Старшему из пострадавших, о которых известно «Фонтанке», 88 лет, младшему — 18. Большинство после осмотра и оказания помощи отпустили домой.
Под конец недели угадать, где скользко, а где нет, становится сложнее. 21 декабря город припорошило снегом, он же есть в прогнозах на ближайшие дни. Как не сломаться зимой в Петербурге, показываем здесь.