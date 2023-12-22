Минюст РФ признал иноагентом экс-протодиакона РПЦ Андрея Кураева*

В пятницу, 22 декабря, Минюст внес в реестр иностранных агентов лишенного сана Андрея Кураева*, создателя «Масяни» Олега Куваева*, политолога Александра Рыклина*, публициста Александра Баунова*, журналистку Валерию Ратникову*, юриста Саркиса Дарбиняна*, издания «Верстка»* и «Можем объяснить»*. Об этом стало известно из сообщения ведомства.
Минюст объяснил внесение в реестр экс-протодиакона РПЦ Кураева* тем, что тот распространял недостоверную информацию о решениях власти РФ и проводимой ими политике, выступал против спецоперации на Украине. Также он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Участвовал как респондент на информационных площадках, которые предоставляли иностранные структуры.
Подробнее с мотивациями по включению в реестр иностранных агентов можно ознакомиться на сайте Минюста РФ.
В ноябре нынешнего года стало известно, что лишенный сана Андрей Кураев* покинул Россию.
* Включены Минюстом РФ в список иноагентов.